Cứu thành công chân hoại tử do tắc mạch máu chi dưới hậu COVID-19

Theo anh Tài chia sẻ, anh mắc COVID-19 và đã điều trị khỏi bệnh gần 1 tháng. Tuy nhiên, sau đó anh liên tục bị các triệu chứng đau nhức trên xảy ra ở chân dẫn đến đi lại khó khăn.

TS BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực cho biết: “Có thể nói bệnh nhân này rất may mắn khi đang ở giai đoạn nặng nhất nhưng được cứu chữa kịp thời, giữ lại bàn chân. Nếu chậm trễ hơn, chi dưới hoại tử nặng thì các bác sĩ buộc phải chọn phương án cắt cụt chân để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. Chúng tôi cũng đã gặp không ít trường hợp đoạn chi do tắc mạch máu vì bệnh nhân không biết và đến lúc bác sĩ can thiệp thì đã muộn”.