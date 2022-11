Cựu sinh viên Ngoại thương trở thành Giáo sư đại học Top 2 thế giới

Giáo sư Nguyễn Đăng Bằng (SN 1973) Quê quán: Thôn Khoan Tế, xã Đa tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện là Giáo sư Tài chính tại trường Quản lý Kinh doanh Judge (Judge Business School), Đại học Cambridge (University of Cambridge, Vương Quốc Anh). Đồng thời, thầy là Giám đốc chương trình Thạc sĩ nghiên cứu tài chính. Học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (khóa 1987-1990). Cử nhân trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (năm 1995). Tốt nghiệp Cao học tại Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý (CGVG) (năm 2017). Người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp chính khóa trường Hành chính Quốc gia Pháp (năm 1999). Tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế trường Cao cấp về Khoa học xã hội Pháp (EHESS Paris) (năm 2000). Tốt nghiệp Tiến sĩ tài chính tại trường Quản lý cao cấp HEC Paris, Pháp, hạng cao nhất, trong đó có 2 năm nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp New York (New York University). Giải thưởng Bài báo nghiên cứu tài chính doanh nghiệp xuất sắc nhất tại Hội nghị thường niên Hiệp hội nghiên cứu tài chính thế giới (Society of Financial Studies), Florida, Mỹ (năm 2013). Giải thưởng Bài báo nghiên cứu tài chính doanh nghiệp xuất sắc nhất tại Hội nghị Tài chính quốc tế (China International Conference in Finance), Quảng Châu, Trung Quốc (tháng 7/2009). Giải thưởng Bài thuyết trình xuất sắc nhất của một sinh viên vừa tốt nghiệp Tiến sĩ tại Hiệp hội Tài chính châu Âu (European Finance Association), Zurich, Thụy Sĩ (tháng 8/2006). Giải luận án Tiến sĩ xuất sắc nhất tại Pháp trong lĩnh vực Kinh tế-Tài chính (Meulleire Thèse en Finance de la FNEGE), Pháp (năm 2006).