Cựu sao trẻ Arsenal Billy Vigar qua đời sau chấn thương kinh hoàng

Tin dữ này đã làm dấy lên làn sóng tiếc thương rộng khắp nước Anh. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) viết: “Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, và CLB Chichester City trong thời khắc khó khăn này”.

Gia đình cựu sao trẻ Arsenal cũng cho biết: “Sau khi dính chấn thương, Billy được đưa vào hôn mê nhân tạo và phẫu thuật khẩn cấp. Dù các bác sĩ đã nỗ lực, chấn thương vẫn quá nặng. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi điều này xảy ra, nhất là khi Billy đang chơi môn thể thao mà cậu yêu thích”.

Nhiều CLB từng gắn bó với Vigar cũng gửi lời tri ân. Derby County cho rằng anh là “một phần đáng nhớ của học viện” trong giai đoạn cho mượn năm 2023. Eastbourne Borough xúc động nhắc lại mùa giải anh ra sân 32 trận cho đội. Hastings United khẳng định sẽ luôn nhớ về Vigar “với nhiều kỷ niệm đẹp”.

Ngay cả những CLB chưa từng có cầu thủ này trong đội hình cũng chia sẻ nỗi mất mát. Brighton, Fulham hay Portsmouth đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè Vigar, coi sự ra đi của anh là “một cú sốc đau lòng với bóng đá”.

Billy Vigar từng đặt mục tiêu vươn lên đội một Arsenal, lấy Bukayo Saka làm nguồn cảm hứng. Dù giấc mơ còn dang dở, hình ảnh một cầu thủ trẻ nhiệt huyết, luôn chiến đấu hết mình, sẽ còn mãi trong ký ức của những ai từng biết đến anh.

Trong những ngày tới, nhiều CLB bóng đá bán chuyên tại Anh dự kiến sẽ tổ chức phút mặc niệm để tưởng nhớ cựu sao trẻ Arsenal xấu số này!