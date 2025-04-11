Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời

Quang Trung/VOV-Washington| 04/11/2025 21:53

Phó Tổng thống thứ 46 của Mỹ - ông Dick Cheney đã qua đời tối 3/11 ở tuổi 84, do biến chứng của viêm phổi và tim mạch, theo thông tin từ gia đình ông.

Ông Dick Cheney từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ 8 năm dưới thời Tổng thống George W. Bush; trước đó ông đã nắm nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền Mỹ như Bộ trưởng Quốc phòng, Chánh văn phòng Nhà Trắng…

Là một nhân vật cứng rắn, ông Dick Cheney được coi là "kiến ​​trúc sư" của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và cuộc chiến tranh Iraq lần thứ hai. Bên cạnh đó, ông cũng là nhân vật chủ chốt trong chính sách quốc phòng và đối ngoại của cả hai đời Tổng thống Bush.

cuu pho tong thong my dick cheney qua doi hinh anh 1
Hình ảnh ông Dick Cheney hồi tháng 10 tại Washington, Mỹ. Nguồn: Reuters

Ông cũng là nhân vật gây tranh cãi khi ủng hộ khởi xướng cuộc tấn công vào Iraq, bất chấp việc không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt tại quốc gia này. Sau đó, ông Dick Cheney vẫn tuyên bố rằng việc đưa quân vào Iraq của Mỹ là một động thái đúng đắn để bảo vệ an ninh quốc gia, ngay cả khi đã xác định trước rằng không có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

