Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Đây là vụ đánh bạc bằng hình thức chơi game do các đối tượng người Hàn Quốc tổ chức. Trong số các con bạc, có nhiều người là doanh nhân hoặc lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước.

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định ngày 28/10 tới sẽ xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh và dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.

Trong vụ án, có 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

Ngoài ra, 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc” gồm 2 cựu quan chức là các ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình và Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Do vậy, mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo và bị can này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.