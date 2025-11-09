Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà nói lời sau cùng

Chiều 11-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tỉnh thành liên quan.

HĐXX đã kết thúc phần tranh luận và chuyển sang nghị án. Do vụ án phức tạp, HĐXX sẽ nghị án kéo dài và thông báo sẽ tuyên án vào 14h30 ngày 18-9.

Trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cầm mic) tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp. Ông Hà xin HĐXX xem xét cho ông hưởng bản án khoan hồng, nhẹ nhất.