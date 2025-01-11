Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với bị cáo Phạm Thái Hà còn có 8 bị cáo khác gồm Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT 168 Việt Nam), Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội); Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ); Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ);

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hà Nội xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ông Hà bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Có 7 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); 2 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ) gồm Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật-Tổng hợp), Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2);

4 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội gồm Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc ), Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc), Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2), Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2).

Trước đó, từ ngày 8 đến ngày 18-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm xác định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.