Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

TAND TP Hà Nội vừa thông báo về việc kháng cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An. Theo đó, có 17 bị cáo kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo này đều trình bày về những tình tiết giảm nhẹ của mình, mong Tòa cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.
Bản án sơ thẩm xử phạt ông Hưng mức án 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hà Nội xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ông Hà bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với bị cáo Phạm Thái Hà còn có 8 bị cáo khác gồm Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT 168 Việt Nam), Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội); Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ); Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ);
Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ); Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An); Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh).
Có 7 bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo gồm: Hoàng Thị Lê Hạnh (Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An); 2 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ) gồm Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật-Tổng hợp), Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2);
4 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội gồm Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc ), Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc), Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2), Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2).
Trước đó, từ ngày 8 đến ngày 18-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm xác định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.
Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, TP Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.