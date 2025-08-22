Cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà chuẩn bị hầu tòa

Theo lịch xét xử, ngày 8-9 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa.

Tòa án triệu tập 5 nguyên đơn dân sự gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.