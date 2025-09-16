Cựu Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Kết quả test nhanh nước tiểu của N.V.D. cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy thu giữ từ đối tượng N.V.D. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 944 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Tổng số nghi ma túy thu giữ từ đối tượng N.V.D. là 1.009 viên. Được biết, đối tượng N.V.D từng là Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 2, thị xã Quảng Trị cũ, nay là phường Quảng Trị.