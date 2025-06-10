Cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khởi tố

Đình Hiếu| 06/10/2025 16:55

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh (60 tuổi, quê TPHCM) về tội Nhận hối lộ.

Chiều 6/10, tại cuộc họp báo Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh (60 tuổi, quê tỉnh Bình Dương cũ) về tội Nhận hối lộ.

z7087285487903_91da6ce3930425d46271bbb38b8cfa66.jpg
Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố 7 bị can khác. Các đối tượng được xác định có vi phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần FreeLand (TPHCM).

tiep tuc xem xet ky luat pho bi thu dong nai phan thi my thanh.jpg
Bà Phan Thị Mỹ Thanh. Ảnh: Phạm Hải

Bà Phan Thị Mỹ Thanh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV.

Tháng 7/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bà Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo, vì trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch hội đồng quản trị là vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Tháng 4/2018, Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh. Tháng 5/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Tháng 12/2018, bà được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cuu-pho-bi-thu-tinh-uy-dong-nai-phan-thi-my-thanh-bi-khoi-to-2449614.html
