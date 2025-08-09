Cựu nữ kế toán xã lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Bằng thủ đoạn này, Đoan đã vay với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 48,92 tỉ đồng của 17 bị hại.

Đến đầu năm 2021, khi rơi vào cảnh nợ nần, Đoan nảy sinh ý định gian dối, tiếp tục vay mượn với lý do đầu tư bất động sản hay cho người khác vay đáo hạn để chiếm đoạt.

Tổng cộng, chỉ trong khoảng hơn một năm (từ 1-1-2021 đến 25-3-2022), Đoan đã chiếm đoạt gần 49 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. Các giấy vay nợ, biên nhận có chữ ký, chữ viết của Đoan đều được giám định khẳng định là thật.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng Đoan có tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” nhưng cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thụy Hồng Đoan 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.