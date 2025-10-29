Tối 28-10, trong khi nhiều khu vực tại TP Huế vẫn chìm trong nước lũ, lực lượng công an, quân đội vẫn dầm mình vượt lũ dữ di chuyển, tiếp tế cho người dân.

'Chị cố lên, đừng ngủ nhé'

Phường An Cựu là một trong những vùng ngập nặng nhất. Đêm 28-10, nhận tin báo một trường hợp khẩn cấp tại kiệt 1, đường Hoàng Quốc Việt, Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, lập tức cùng đồng đội dùng thuyền phao tiếp cận.

CLip: Cứu người trong lũ dữ ở Huế: 'Chị cố lên, đừng ngủ nhé'

Vượt lũ dữ, đội cứu hộ đã tiếp cận được một người phụ nữ bị cao huyết áp, chảy máu mũi liên tục, tình trạng rất nguy cấp. Lực lượng công an lập tức đưa nạn nhân lên thuyền để cấp cứu.

Giữa đêm mưa lạnh, dòng nước lũ chảy xiết, nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu lịm đi, Thiếu tá Phước liên tục cúi xuống động viên "Chị cố lên, gần tới bệnh viện rồi, chị đừng ngủ nhé". Những lời động viên này đã gây xúc động cho nhiều người và như tiếp thêm sức mạnh cho người phụ nữ.