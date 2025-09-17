Cựu ngôi sao Barcelona xuất hiện giữa tin đồn 'đã qua đời'

Cựu hậu vệ của Barcelona Eric Abidal đã lên tiếng sau những tin đồn trên mạng xã hội vào cuối tuần rằng anh đã qua đời do biến chứng từ ca ghép gan trước đó. Cựu hậu vệ của Barcelona và đội tuyển Pháp Eric Abidal đã buộc phải dập tắt tin đồn trên mạng xã hội cho rằng anh đã qua đời.

Abidal, 46 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư gan khi còn khoác áo Barcelona vào năm 2011 nhưng đã được cắt bỏ khối u ngay trong năm đó. Sau đó, anh buộc phải trải qua ca ghép gan vào năm 2012 trước khi trở lại thi đấu cho Barcelona một năm sau đó. Abidal cũng từng khoác áo AS Monaco, Lille, Lyon và Olympiacos, đồng thời có 67 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.