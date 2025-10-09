Cựu Ngoại trưởng Đức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Phát biểu với báo chí sau lễ tuyên thệ, bà Annalena Baerbok nhấn mạnh các thách thức toàn cầu hiện nay, cam kết sẽ thực hiện vai trò của một người trung gian tin cậy và một tác nhân đoàn kết đại diện cho tất cả 193 nước thành viên.

Bà cũng nêu bật chủ đề xuyên suốt về "Gắn kết cùng nhau để tốt hơn". Theo bà Baerbock, kỳ họp năm nay "không phải là kỳ họp bình thường", trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Gaza, Ukraine, Sudan và Haiti.

Bà nhấn mạnh việc tuyên thệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc là lời nhắc nhở về những gì cộng đồng quốc tế có thể đạt được khi đoàn kết và cả về những gì chưa thực hiện được.

Bà Annalena Baerbock tuyên thệ nhậm chức

"Hiện tại, chúng ta đang đứng trước một ngã ba đường, Liên Hợp Quốc đang chịu áp lực lớn cả về tài chính lẫn chính trị. Đó là lý do vì sao kỳ họp Đại hội đồng thứ 80 này không thể được xem là một kỳ họp bình thường. 80 năm sau ngày thành lập Liên Hợp Quốc, nhiệm vụ của chúng ta trong một thế giới chia rẽ là bảo vệ, củng cố và hiện đại hóa tổ chức này để phù hợp với thế kỷ XXI. Chúng ta cần cho 8 tỷ người trên hành tinh thấy rằng Liên Hợp Quốc vẫn còn cần thiết, vẫn có giá trị", bà Annalena Baerbok nhấn mạnh

Về tình hình Trung Đông, bà Baerbock kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài. Bà cũng kêu gọi Israel cải thiện điều kiện nhân đạo ở Gaza và yêu cầu Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin.

Bà Baerbock, 44 tuổi là người phụ nữ thứ 5 giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập cách đây 80 năm và cũng là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất đảm nhận cương vị này với nhiệm kỳ chính thức 1 năm, bắt đầu từ ngày 9/9/2025.