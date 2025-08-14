Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'

Vân Hugo là ai, có cuộc sống ra sao?

Vân Hugo không còn xa lạ với làng giải trí phía Bắc. Cô gái Hà thành sinh năm 1985 là MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình: Đường lên đỉnh Olympia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Vân Hugo cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo Mù tạt và em …

Năm 2008, cô kết hôn với ông xã Tường Linh. Cả hai có một con trai. Tuy nhiên chỉ sau 4 năm chung sống cặp đôi đã đường ai nấy đi và Vân Hugo một mình nuôi con.

Vân Hugo là MC Đường lên đỉnh Olympia cách đây nhiều năm. Ảnh: Nguồn internet

Sau sóng gió hôn nhân đầu tiên, Vân Hugo đã quay trở lại với một nguồn năng lượng tích cực hơn trong những năm gần đây. Cuộc đời của Vân Hugo như bước sang một trang mới với hạnh phúc của cuộc hôn nhân thứ 2. Cuộc hôn nhân này Vân Hugo được con trai ủng hộ hết mình.

Vân Hugo từng chia sẻ: "Chồng hiện tại dù là người đến sau nhưng rất yêu thương, hiểu và tôn trọng tôi. Anh ấy nói tôi là một người phụ nữ tốt. Tôi thấy mọi chuyện đang rất ổn và bình yên. Khi gặp anh ấy rồi tôi phát hiện thêm một điều, chìa khóa của hạnh phúc đơn giản là hãy đối xử tốt với bản thân và mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến".