Cựu mẫu nội y Adriana Lima 40 tuổi vẫn sexy nghẹt thở

Không thể kể hết các thương hiệu cũng như những tạp chí đình đám mà Adriana Lima đã góp mặt bởi danh sách quá dài.

Adriana Lima Lima từng lọt top 100 người đẹp nhất thế giới của People, top 100 người phụ nữ sexy nhất thế giới của Maxim, FHM; người phụ nữ được khao khát nhất thế giới của độc giả trang Askmen...

Khó mà hình dung Adriana Lima đã có hai con gái.

Adriana Lima bật khóc trên sàn diễn chia tay Victoria's Secret sau 20 năm

Ngọc Nhi