Cứu kịp thời 4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang

Trần Tuyên| 17/09/2025 16:40

Đi đánh bắt gặp thời tiết xấu khiến ghe chìm, 4 ngư dân bám vào thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển trong mưa giông, sóng to.

Ngày 17/9, ông Vũ Xuân Thủy, thuyền trưởng tàu Superdong VII (chạy tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, thủy thủ và thuyền viên trên tàu đã kịp thời cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển.

cứu ngư dân.jpg
Hai mẹ con bà N. được tàu cao tốc ứng cứu sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, khi di chuyển đến khu vực biển cách đảo Hòn Nghệ về phía Tây Nam khoảng 5 hải lý, tàu này nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Thriving 16 về việc có 2 ngư dân gặp nạn, cần nhờ hỗ trợ.

Sau đó, các thuỷ thủ trên tàu phát hiện bà N.T.K.N. (43 tuổi) và con trai C.V.S. (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang bám vào thùng xốp trôi dạt nên dừng tàu lại ứng cứu.

Tại thời điểm trên, khu vực này có mưa giông, sóng to, tàu phải mất khoảng 15 phút mới tiếp cận được 2 mẹ con. Khi được cứu, cả 2 mẹ con vẫn tỉnh táo nhưng bị lạnh và đói. Các thuyền viên sau đó hỗ trợ sưởi ấm, cấp nước, đồ ăn và bàn giao các nạn nhân cho Trạm Biên phòng Bãi Vòng, Phú Quốc.

Trong khi đó, ông Lê Văn Nhiên, thuyền trưởng tàu Thriving 16 cho biết cũng cứu được 2 ngư dân gặp nạn, gồm: ông C.V.T. (48 tuổi) và ông N.V.H. (42 tuổi).

Theo bà N., sáng cùng ngày, bà cùng chồng là ông T., con trai và một người bạn đi đánh bắt thì gặp thời tiết xấu, ghe chìm. Cả 4 người bám vào thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển.

