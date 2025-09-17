Cứu kịp thời 4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang

Sau đó, các thuỷ thủ trên tàu phát hiện bà N.T.K.N. (43 tuổi) và con trai C.V.S. (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đang bám vào thùng xốp trôi dạt nên dừng tàu lại ứng cứu.

Tại thời điểm trên, khu vực này có mưa giông, sóng to, tàu phải mất khoảng 15 phút mới tiếp cận được 2 mẹ con. Khi được cứu, cả 2 mẹ con vẫn tỉnh táo nhưng bị lạnh và đói. Các thuyền viên sau đó hỗ trợ sưởi ấm, cấp nước, đồ ăn và bàn giao các nạn nhân cho Trạm Biên phòng Bãi Vòng, Phú Quốc.