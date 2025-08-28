Cựu hot girl Hà thành Ngọc Anh vừa bị bắt là ai mà khiến MXH rúng động?

VB (Tổng hợp)| 28/08/2025 08:59

Miss Audition Ngọc Anh - cựu hot girl Hà thành với cuộc sống sang chảnh, vừa bị bắt, khiến dư luận xôn xao.

ngoc-anh-0.jpg
Thông tin  Nguyễn Thị Ngọc Anh - Hoa khôi Miss Audition 2006 bị khởi tố, tạm giam vì cầm đầu đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava, Phường Sài Gòn, TP.HCM đang khiến dư luận xôn xao.
ngoc-anh-4.jpg
Cơ quan điều tra xác định Ngọc Anh trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trái phép này. Vụ việc khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi hơn 15 năm trước, Ngọc Anh từng là biểu tượng của thế hệ 8X, 9X.
ngoc-anh-10.jpg
Năm 2006, khi mới 18 tuổi, cô giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên, ghi dấu ấn với gương mặt khả ái và khả năng vũ đạo nổi bật.
ngoc-anh-11.jpg
Với vẻ đẹp khả ái và khả năng vũ đạo nổi bật, Ngọc Anh nhanh chóng trở thành hot girl đình đám, gương mặt quen thuộc trên các tờ báo, tạp chí tuổi teen thời bấy giờ.
ngoc-anh-1.jpg
Ngọc Anh bất ngờ lựa chọn kết hôn sớm ở tuổi 19 với một doanh nhân. Nói về điều này, Ngọc Anh bộc bạch: “Đến lúc lấy chồng rồi thì phải lấy, không thì ế mất”. Kể từ khi "theo chồng bỏ cuộc chơi", Ngọc Anh dần rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Trong giai đoạn này cô tập trung kinh doanh và xây dựng gia đình, rút khỏi showbiz.
ngoc-anh-8.jpg
Năm 2016, Ngọc Anh trải lòng về việc có con sau 10 năm đăng quang. Cô sinh hai con "đủ nếp, đủ tẻ", tập trung làm kinh doanh và không có ý định trở lại showbiz. Ngọc Anh từng mãn nguyện chia sẻ có một người chồng yêu vợ, một tổ ấm hạnh phúc.
ngoc-anh-3.jpg
Năm 2019, Ngọc Anh cho biết đã ly hôn và làm mẹ đơn thân nuôi 2 con. Cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau một thời gian dài trục trặc.
ngoc-anh-9.jpg
Những năm gần đây, Ngọc Anh xây dựng hình ảnh mẹ đơn thân thành đạt, hiện đại. Cô hoạt động như một người mẫu ảnh, KOL, đồng thời kinh doanh tại TP.HCM.
