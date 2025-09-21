Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM ‘giúp đỡ’ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thế nào?

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ quốc tế - Công ty AIC), ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) cùng 14 bị can về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.

Trước đó, bị can Nhàn đã bị đưa ra xét xử ở 5 vụ án khác, với tổng hợp hình phạt mức án là 30 năm tù.

Ngoài bà Nhàn, còn có các bị can Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC); Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM); Trương Sỹ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình); Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) và Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Dù các bị can vắng mặt nhưng cơ quan tố tụng đã thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền bào chữa cho họ. Nếu các bị can không ra đầu thú sẽ bị xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt.