Cựu đội trưởng nhận hối lộ để không xử lý người sử dụng ma túy

Ngày 14-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Nam (cựu đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ), Định Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra) về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Bùi Xuân Triệu (cựu cán bộ điều tra Công an huyện Mỹ Đức cũ) bị xét xử về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bị cáo Vương Văn Thuận, Nguyễn Văn Hùng, cùng bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Sau một ngày làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ hành vi một số người liên quan có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo trong vụ án, xem xét bổ sung thêm tội danh đối với 2 bị cáo Nam và Đạt.

Nhận tiền để không xử lý người sử dụng ma túy

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 25-6-2023, Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Royal, thì phát hiện, bắt giữ một số người ở các phòng VIP2, VIP3, VIP4 có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.