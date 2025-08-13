Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị giam giữ biệt lập vì cáo buộc tham nhũng

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các công tố viên đặc biệt đang điều tra nhiều cáo buộc tham nhũng đối với bà Kim Keon Hee. Với diễn biến mới nhất này, bà Kim Keon Hee và ông Yoon Suk Yeol trở thành cặp vợ chồng cựu tổng thống đầu tiên bị giam giữ cùng lúc.

Bà Kim Keon Hee. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Keon Hee đã bị chuyển đến Trại giam Seoul Nambu ở phía tây nam Seoul, chỉ vài giờ trước khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul ban hành lệnh bắt giữ vào cuối ngày 11/8, với lý do lo ngại bà có thể tiêu hủy bằng chứng.

Tại trại giam, bà Keon Hee phải thực hiện các thủ tục như, mặc áo tù nhân, khám sức khỏe và chụp ảnh chân dung trước khi bị đưa vào buồng biệt giam nhỏ, khoảng 6 đến 10m2 với các dụng cụ cơ bản như tủ đựng đồ, bàn gấp, tivi và nhà vệ sinh. Trong buồng biệt giam này, phạm nhân sẽ phải ngủ trên một tấm nệm trải trên sàn vì không có giường. Bên cạnh đó, giờ giấc sinh hoạt của phạm nhân tại buồng biệt giam cũng khác biệt so với các phạm nhân khác.

Theo luật pháp Hàn Quốc, Cơ quan An ninh tổng thống có thể đảm bảo an ninh cho các cựu tổng thống và phu nhân của họ, nhưng đặc ân này không được thực hiện với bà Kim Keon Hee sau khi bà bị bắt giữ. Chồng bà, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, phía nam Seoul sau nỗ lực bất thành trong việc áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024.