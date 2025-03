Cựu danh thủ Joey Barton bị kết luận có tội vì say rượu và sút vào đầu vợ

Phát biểu bên ngoài tòa sau phiên tuyên án, cựu danh thủ Joey Barton nói anh "thất vọng sâu sắc" với phán quyết và dự định kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Luật sư công tố Helena Duong lập luận rằng cuộc gọi 999 của bà Barton vào đêm xảy ra vụ việc là "bằng chứng thuyết phục", khi bà mô tả sự việc một cách “rõ ràng và dứt khoát”. Bà Duong nhấn mạnh vết máu chảy từ mũi nạn nhân là “một chấn thương cần được giải thích”, và rằng “rõ ràng không phải do tai nạn”.

Trước đó, Barton thừa nhận giữa hai người đã có lời qua tiếng lại, nhưng phủ nhận có bất kỳ hành động bạo lực thể chất nào. Anh bị bắt tại phòng ngủ trong đêm xảy ra vụ việc, khi đang ngủ trong trạng thái say rượu, theo lời khai tại tòa. Barton từng được hoãn xét xử vào năm 2022 sau khi bà Barton gửi thư rút lại cáo buộc, cho rằng chấn thương là do một người bạn can thiệp giữa lúc hai vợ chồng đang cãi nhau.