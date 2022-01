Cựu đại úy công an ở Bình Định trần tình việc bị tước quân tịch

Nguyên nhân dẫn đến việc mình và 8 đồng nghiệp bị kỷ luật, ông Lê Thanh Trung cho biết vụ việc xuất phát từ cuộc gọi điện thoại trái quy định của một bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Cụ thể, khoảng 17h một ngày đầu tháng 9/2021, bị can Nguyễn Nhật Thu (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, bị can trong vụ trộm cắp tài sản) đã "mượn" điện thoại của một nữ cán bộ Nhà tạm giữ nói rằng gọi cho người thân chuyển tiền.

Tuy nhiên, bị can Thu không gọi cho người thân mà lại gọi cho Giám đốc Công an tỉnh Bình Định Võ Đức Nguyện để tố cáo về một số sai phạm tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh. Lúc này, nữ cán bộ Nhà tạm giữ cho Thu mượn điện thoại bỏ đi sang phòng khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định.