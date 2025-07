Cựu Cục trưởng ATTP Bộ Y tế 'tiếp tay' cho nguyên liệu kém chất lượng đội lốt hàng Mỹ - châu Âu

60 tỷ đồng tiền hối lộ vào 'túi' cựu cục trưởng

Bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an).

Ngày 10/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, đồng thời khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong cùng 17 bị can khác, trong đó có 14 người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Các bị can còn lại là chủ doanh nghiệp.

Theo điều tra, Công ty TNHH Khoa học TSL đã làm giả các phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm và bán cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Herbitech, nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng ký sản phẩm thực phẩm chức năng giả để đưa ra thị trường.

Dù Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm không có chức năng thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, nhưng ông Nguyễn Thanh Phong – với vai trò là Cục trưởng – đã giao thêm nhiệm vụ thẩm định cho Trung tâm này. Mục đích là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “chạy hồ sơ” bằng cách nộp tiền qua trung gian, đổi lại là hồ sơ được cấp khống.