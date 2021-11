Cựu Cục phó quản lý thị trường Trần Hùng bị điều tra tội nhận hối lộ

Theo cơ quan công an, từ tháng 7/2020, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có sai phạm trong hoạt động kinh doanh in ấn, phát hành sách giáo khoa trên địa bàn.

Sáng 18/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát tại Hà Nội. Kho sản xuất sách giả với 19 xưởng in, 3 dây chuyền máy in offset 4 màu bị phát hiện.

Đến nay đã có tổng cộng 12 người bị khởi tố, cơ quan chức năng tạm giữ hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả, hơn 1,5 triệu tem giả của nhiều nhà xuất bản cùng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp.

Đoàn Bổng