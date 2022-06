Cựu công chúa Nhật gây sốt khi nắm chặt tay chồng giữa muôn vàn khó khăn

Dù nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và luôn có thợ săn ảnh đi theo như thể họ là hai ngôi sao nổi tiếng, nhưng cả Kei và Mako đều cố gắng giữ cho mình sự riêng tư và kín tiếng trong cuộc sống tại New York.

Mako và Komuro kết hôn hồi tháng 10/2021, sau đó vài tuần, họ chuyển tới sống ở thành phố New York, Mỹ (Ảnh: Daily Mail).

Trong khi đó, Mako chưa tìm được việc làm sau khi cùng chồng tới định cư ở New York. Cô hiện đang làm tình nguyện viên không lương tại một bảo tàng lớn nằm ở gần nhà. Trước tình thế có nhiều khó khăn, thử thách đối với cặp đôi, dư luận bày tỏ sự lo ngại rằng áp lực từ thực tế cuộc sống có thể sẽ khiến cặp vợ chồng mới cưới cảm thấy mệt mỏi ngay từ những bước khởi đầu.

Rất nhiều người đã kỳ vọng rằng Kei sẽ sớm có được sự ổn định trong công việc, cải thiện vị trí của bản thân trong lĩnh vực mà anh theo đuổi, để "xứng đáng" với người vợ có xuất thân Hoàng gia của mình. Dù vậy, mọi việc đang diễn ra không như ý đối với cặp đôi. Kei tiếp tục thi trượt lần 2 trong kỳ thi sát hạch năng lực và chưa thể trở thành luật sư được phép hoạt động chính thức tại New York.

Hiện tại, chồng của Mako - anh Kei Komuro (30 tuổi) vẫn chưa có được sự ổn định trong công việc mà anh theo đuổi. Kei tiếp tục thi trượt lần hai kỳ thi sát hạch năng lực, vì vậy, anh chưa thể chính thức hành nghề luật sư tại New York. Việc chưa thể trở thành luật sư khiến Kei vẫn dừng lại ở vị trí trợ lý tại công ty luật nơi anh làm việc.

Hinh ảnh vợ chồng cựu công chúa Nhật Mako nắm chặt tay nhau không rời, cùng bước đi vui vẻ trên đường phố New York (Mỹ) gây sốt với công chúng quốc tế. Chuyện tình của cặp đôi vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm dõi theo của dư luận.

Họ sống trong căn hộ có một phòng ngủ, căn hộ thuộc loại cao cấp, nằm ở quận Manhattan, New York, Mỹ. Cặp đôi được cho là sống tự lập dựa trên năng lực tài chính của mình, không nhận sự hỗ trợ từ hai bên gia đình.

Được truyền thông - công chúng quốc tế biết đến như một nàng công chúa sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tình yêu, nhưng cuộc sống hôn nhân của Mako hiện tại đang rơi vào cảnh... "vạn sự khởi đầu nan".

Mako và Komuro kết hôn hồi tháng 10/2021, sau đó vài tuần, họ chuyển tới sống ở thành phố New York, Mỹ. Komuro đã hai lần tham gia kỳ thi sát hạch luật sư tổ chức tại New York hồi tháng 7/2021 và hồi tháng 2/2022, nhưng đều bị trượt.

Kỳ thi sát hạch luật sư ở New York được giới chuyên môn đánh giá là rất gian nan, rất khó thi đỗ. Việc anh Komuro bị thi trượt hai lần liên tiếp nhận được nhiều sự cảm thông của những người am hiểu về ngành luật tại New York. Chắc chắn anh đang chịu áp lực rất lớn trước khi bước vào kỳ thi lần thứ 3.

Komuro có thể thi bao nhiêu lần cũng được, nếu anh có đủ sự kiên trì và nghị lực để theo đuổi kỳ thi khó khăn này. Ở New York, kỳ thi sát hạch luật sư không giới hạn số lần dự thi mà một thí sinh có thể tham gia. Một năm, chỉ có hai lần kỳ thi sát hạch luật sư được tổ chức tại New York, đó là tháng 2 và tháng 7.

Mako là con gái cả của Thái tử Fumihito. Cô đã đính hôn với bạn trai Komuro hồi năm 2013 (Ảnh: Daily Mail).

Mako và Komuro đã gắn bó 8 năm trước khi kết hôn. Trước đây, Mako từng đóng vai trò là một nhà nghiên cứu làm việc tại Bảo tàng Đại học ở Tokyo, Nhật Bản.

Cô vốn theo học chuyên ngành di sản văn hóa - nghệ thuật khi học Đại học ở Nhật. Trường Đại học cũng chính là nơi mà cô đã gặp gỡ người chồng hiện tại của mình.