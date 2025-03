Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận tiền tỷ, tiếp tay khai thác cát lậu

Hôm nay (24/3) TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận hối lộ để tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát lậu.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), ông Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), ông Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) cùng ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68) và các đồng phạm bị xét xử về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 19-31/3, do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa. Có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.