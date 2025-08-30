Cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn chết giữa phố

Chiều 30-8, cựu Chủ tịch Verkhovna Rada (tức quốc hội Ukraine) - ông Andrii Parubii đã bị bắn chết trên một con phố ở TP Lviv (miền tây Ukraine) tờ Kyiv Independent đưa tin.

Cảnh sát quốc gia Ukraine ban đầu công bố thông tin về “một vụ nổ súng ở quận Sykhivskyi của Lviv” khiến nạn nhân – người được xác định là “một nhân vật của công chúng và chính trị gia nổi tiếng, sinh năm 1971” - tử vong tại chỗ.

Không lâu sau đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymir Zelensky thông báo trên mạng xã hội rằng Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về những tình tiết đã rõ ràng đầu tiên của vụ giết người kinh hoàng ở Lviv. Nạn nhân là ông Parubiy.