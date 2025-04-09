Cựu Chủ tịch Phạm Văn Tam bị truy tố: Nổi lên từ chiếc tivi giá rẻ không đối thủ

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Văn Tam (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Công ty Asanzo đăng ký lần đầu ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM. Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Tam. Đến năm 2017, ông Tam là Chủ tịch HĐQT, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Bán tivi giá siêu rẻ thu 4.200 tỷ đồng/năm

Thời điểm giữa năm 2019, thông tin ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn điện tử Asanzo tham gia Chương trình Shark Tank mùa 3 phủ kín các mặt báo với gương mặt một doanh nhân trẻ trung, năng động… và quan trọng hơn là “từ 2 bàn tay trắng để làm nên hãng tivi “Made in Vietnam” có tên Asanzo.

Thành lập chính thức từ năm 2013, cho đến giữa năm 2019 Asanzo chỉ xếp sau các ông lớn tivi Samsung, LG và Sony về thị phần. Asanzo ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc, phủ sóng khắp các làng quê bởi giá rẻ.

Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo. Ảnh: TL

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường GfK, thị phần của Asanzo trên thị trường tivi Việt Nam khi đó chiếm khoảng 16%, trong khi ông lớn LG chiếm 17%, Sony 25% và Samsung 35%.