Cựu chủ tịch ngân hàng gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng rồi bỏ trốn

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Thế Bình - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bình Phát), và 1 số cựu cán bộ Agribank Chi nhánh 6 gồm Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc chi nhánh), Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng tín dụng), Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo cáo buộc, với mục đích để được vay và sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007-2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, ông Dương Thanh Cường đã được ông Nguyễn Thế Bình chỉ đạo ông Hồ Đăng Trung cho ông Cường vay vốn tại chi nhánh 6 của ngân hàng.

Thực hiện chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 4/2007 đến năm 2010, ông Trung đã chỉ đạo cấp dưới và các cá nhân liên quan thực hiện một loạt hành vi sai phạm như: hợp thức thủ tục nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh; hợp thức điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng, hồ sơ tài sản bảo đảm với tài sản là dự án chưa được phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền... gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng.