Cựu Chủ tịch Khánh Hòa xin HĐXX khoan hồng cho cấp dưới

Trước đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 6 - 7 năm tù do vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung.

Với cáo buộc cùng phạm tội danh trên, các bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

Ngoài ra, kiểm sát viên đề nghị mức án 4 - 5 năm tù đối với bị cáo Lê Mộng Điệp (nguyên Giám đốc Sở TN&MT), Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở TN&MT) và Lê Văn Dẽ (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Riêng bị cáo Trần Văn Hùng (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT) bị đề nghị 3 - 4 năm tù.

Tháng 3/2019, Zing có loạt bài phản ánh về các sai phạm khi UBND tỉnh Khánh Hòa giao, cấp phép cho Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc. Sau phản ánh, tháng 10/2019, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát hàng loạt các vấn đề các dự án khu vực núi Chín Khúc.

Ngày 8/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, khu vực núi Chín Khúc.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh. Các bị can Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ và Trần Văn Hùng lần lượt bị khởi tố, bắt giam sau đó.