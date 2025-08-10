Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam và em trai kháng cáo

Ngày 8-10, liên quan vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo, hai bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (cựu tổng giám đốc Công ty, em trai của ông Tam) đã có đơn kháng cáo gửi TAND TP.HCM.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Phạm Văn Tam và em trai cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là nặng và xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 17-9, TAND TP.HCM tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Văn Tam với mức 2 tỉ đồng về tội trốn thuế và 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu; phạt bổ sung 100 triệu đồng.