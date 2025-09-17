Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị phạt 4,5 năm tù và 2 tỉ đồng

Ngày 17-9, sau một buổi xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo đối với hai bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (TGĐ Công ty, em trai của ông Tam).

HĐXX tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Văn Tam với mức 2 tỉ đồng về tội trốn thuế và 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Xuân Tình bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế, phạt bổ sung 50 triệu đồng.