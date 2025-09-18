Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Ngoài ra, ông còn nhận xét nhiều điểm không hợp lý về đạo cụ, hầm hào, cách đeo băng đạn… để góp ý với đoàn làm phim. Sau cùng, ông vẫn đánh giá Mưa đỏ là bộ phim đáng xem bởi: "Ít nhiều, nó đã phản ánh được cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những điều tôi viết ở trên chỉ làm rõ thực tiễn chiến trường lúc đó để những ai chưa từng trải qua sẽ hiểu thêm về lịch sử của 81 ngày đêm khốc liệt ấy".

Tuy nhiên sau đó, trên trang cá nhân của ông Trịnh Hoà Bình đã xoá tất cả những bài viết này. Chúng tôi đã hỏi ông về lý do xoá bài thì được ông chia sẻ: "Sau khi tôi viết về phim Mưa đỏ trên trang cá nhân cũng như trả lời phỏng vấn, dù nhận được nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng có rất nhiều người phản ứng. Một số người còn chỉ trích với lời lẽ nặng nề khiến tôi bị sốc. Khi tôi click vào các tài khoản này thì thấy phần lớn là tài khoản chỉ có vài người bạn, hoặc mới được lập ít ngày. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ khá yên ổn, nay vì bài viết mà bị xáo trộn rất lớn. Tôi phải đi tranh luận với những ý kiến trong bài viết, ảnh hưởng đến thời gian và suy nghĩ khá nhiều. Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Chính vì thế tôi đã quyết định ẩn các bài viết này".

Sau khi ẩn các bài viết thì trong diễn biến mới nhất, một cựu chiến binh cho chúng tôi biết, ông Trịnh Hoà Bình đã khoá tài khoản facebook cá nhân.