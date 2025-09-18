Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Xung quanh những tranh cãi về tính lịch sử và hư cấu của phim Mưa đỏ, những ngày qua đã có nhiều bài viết tranh luận trên mạng xã hội, làm phim đã "nóng" lại thêm "nóng" hơn.
Trong đó, bài chia sẻ "nhặt lỗi" khá dài của tài khoản facebook Trịnh Hoà Bình và sau đó là bài phỏng vấn ông trên Tạp chí Một thế giới đã tiếp tục mổ xẻ những chi tiết được ông cho là không đúng với cuộc chiến ở Quảng Trị năm 1972. Cũng trong bài phỏng vấn này, ông Trịnh Hoà Bình khẳng định, trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ông có mặt khoảng độ hơn 10 ngày của đoạn cuối cùng.
Đánh giá về phần nghệ thuật của phim Mưa đỏ, ông Trịnh Hoà Bình nói rằng không đủ kiến thức về phim ảnh để đánh giá hay dở. Nhưng phần lịch sử thì ông cho rằng có nhiều điểm không đúng.
Theo ông, trong phim "Mưa đỏ", các trận đánh đều diễn ra trong lòng Thành cổ từ những ngày đầu tiên. "Nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ Quảng Trị là phòng ngự không cho địch vào được Thành cổ. Nghĩa là đánh nhau ở xung quanh", ông nói trên Một thế giới.
Ngoài ra, ông còn nhận xét nhiều điểm không hợp lý về đạo cụ, hầm hào, cách đeo băng đạn… để góp ý với đoàn làm phim. Sau cùng, ông vẫn đánh giá Mưa đỏ là bộ phim đáng xem bởi: "Ít nhiều, nó đã phản ánh được cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Những điều tôi viết ở trên chỉ làm rõ thực tiễn chiến trường lúc đó để những ai chưa từng trải qua sẽ hiểu thêm về lịch sử của 81 ngày đêm khốc liệt ấy".
Ngay sau bài viết trên trang cá nhân cũng như bài phỏng vấn đã tạo "sóng" tranh luận trên nhiều diễn đàn. Trang cá nhân của ông thời điểm đó thu hút hơn 2,4 nghìn lượt thích, hơn 600 bình luận và 1,8 nghìn lượt chia sẻ.
Tuy nhiên sau đó, trên trang cá nhân của ông Trịnh Hoà Bình đã xoá tất cả những bài viết này. Chúng tôi đã hỏi ông về lý do xoá bài thì được ông chia sẻ: "Sau khi tôi viết về phim Mưa đỏ trên trang cá nhân cũng như trả lời phỏng vấn, dù nhận được nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng có rất nhiều người phản ứng. Một số người còn chỉ trích với lời lẽ nặng nề khiến tôi bị sốc. Khi tôi click vào các tài khoản này thì thấy phần lớn là tài khoản chỉ có vài người bạn, hoặc mới được lập ít ngày. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ khá yên ổn, nay vì bài viết mà bị xáo trộn rất lớn. Tôi phải đi tranh luận với những ý kiến trong bài viết, ảnh hưởng đến thời gian và suy nghĩ khá nhiều. Gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Chính vì thế tôi đã quyết định ẩn các bài viết này".
Sau khi ẩn các bài viết thì trong diễn biến mới nhất, một cựu chiến binh cho chúng tôi biết, ông Trịnh Hoà Bình đã khoá tài khoản facebook cá nhân.