Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc hơn 4 triệu USD, hết tiền thì đi vay

Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) khai năm 2022 bị cáo được cử đi học ở Hà Nội. Có một lần bị cáo được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman. Bị cáo thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi.

Biết King Club từ khi được cử đi Hà Nội học﻿

Khi mở thẻ xong, vì ở xa, bị cáo chỉ vào chơi 1-2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác thì mới chơi nhiều.

Bị cáo Đức thừa nhận các con số bị cáo buộc, nhưng khai không nhớ tổng số lần chơi. Theo đó, tháng 6-2022, bị cáo mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị cáo đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Về số tiền mang đi đánh bạc, bị cáo Đức nói mỗi lần chỉ mang đi 50-70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi.

“Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi. Bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, có vay bên ngoài” - bị cáo Đức nói.