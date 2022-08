Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam nhận một phần trách nhiệm

Tuy nhiên, trong quá trình luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội nêu rõ: Trong giai đoạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Văn Nam đã ký các quyết định về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất có diện tích 43ha và 145ha cho Tổng Công ty Bình Dương do bị can Nguyễn Văn Minh làm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

Tuy nhiên, năm 2012 ông Trần Văn Nam đã ký Công văn với nội dung: “Chấp thuận đơn giá đất để xác định tiền sử dụng đất cho khu dịch vụ do Tổng Công ty Bình Dương làm chủ đầu tư trong Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ- Đô thị Bình Dương với đơn giá đất bình quân 51.914 đồng/m2” theo đề nghị của các bị can thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương, và tham mưu của các bị can thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho phép áp đơn giá đất từ năm 2006, để tính thu tiền sử dụng đất cho Tổng Công ty Bình Dương năm 2012.

Biết rõ việc làm này là trái quy định của pháp luật, nhưng bị cáo Trần Văn Nam vẫn quyết định ký ban hành, dẫn đến hậu quả là gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.