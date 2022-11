Cứu bệnh nhân người Úc bị vỡ gan bằng kỹ thuật nút mạch

Trước nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do shock mất máu, kíp trực cấp cứu đã hội chẩn liên khoa: Ngoại – Điện quang can thiệp – Hồi sức tích cực thống nhất nút mạch cầm máu điều trị vỡ gan. Ca can thiệp nút mạch được thực hiện trong 45 phút.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, bác sĩ điện quang can thiệp đã xác định chính xác vị trí động mạch gan bị tổn thương gây chảy máu và bơm chất tắc mạch để cầm máu. Kết quả kiểm tra ngay sau nút mạch đã không còn tình trạng chảy máu vùng gan tổn thương. Sau can thiệp 24h, người bệnh tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định, không xuất hiện chảy máu sau can thiệp.

Đến nay, sau 3 ngày điều trị tích cực dưới sự chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.