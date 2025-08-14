Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Tại đây, lính cứu hỏa tiếp cận xử lý đám cháy ở tầng 1 theo nhiều hướng, gồm cửa chính và cửa hông bên trái. Một tổ khác tiếp cận ban công tầng 2, hướng dẫn 5 người bị mắc kẹt thoát ra ngoài qua thang xuống khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng sử dụng búa, rìu phá kính để phun nước vào bên trong, đồng thời mở các cửa nhằm thoát khói. Đến khoảng 22h31 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.