Cúp C2 châu Á: Nam Định thắng Eastern, dẫn đầu bảng F

Bước vào trận thứ hai tại bảng F Cúp C2 châu Á 2025/2026, Nam Định - với đội hình 10 Tây + 1 Việt kiều đã nhập cuộc đầy tự tin dù phải làm khách trên sân Mong Kok của Eastern (Hong Kong, Trung Quốc).

Mặc dù vậy, lịch thi đấu cùng di chuyển dày đặc khiến thể lực bị bào mòn đáng kể khiến Nam Định dù cầm nhiều bóng hơn nhưng lại không thể cụ thể hóa lợi thế trước Eastern. Thậm chí, có thời điểm thể lực sung mãn của các ngoại binh bên phía đại diện Hong Kong, Trung Quốc đã khiến hàng thủ Nam Định không ít lần chao đảo.

Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, Nam Định khởi động hiệp hai đầy tốc độ. Ngay giây thứ 33 của hiệp thứ hai, Percy Tau đột phá xuống cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nam Định trước khi chuyền trả về tuyến hai cho Brennrer tung ra cú dứt điểm chân phải một chạm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Yapp Hung Fai bên phía Eastern.

Tuy nhiên, phút 54, Nam Định đã tìm được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc. Pha mất bóng bên phần sân nhà của hậu vệ Eastern và Normann Hansen cướp được bóng trước khi tung ra cú sút chân phải quyết đoán găm bóng chìm vào góc gần, đánh bại thủ môn Yapp Hung Fai, mở tỷ số cho Nam Định.

Có bàn thắng dẫn trước, Nam Định chủ động chơi phòng ngự - phản công khó chịu trong thời gian còn lại của trận đấu. Nếu may mắn hơn, các tình huống dứt điểm của Mahmoud Eid đã không bị thủ môn Yapp Hung Fai từ chối hay cú sút của Kyle Hudlin không đưa bóng trúng cột dọc, có lẽ đại diện của Việt Nam đã có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm đà hơn.

Chung cuộc, Nam Định giành thắng lợi 1-0 trước Eastern ngay trên sân Mong Kok để dẫn đầu bảng F Cúp C2 châu Á 2025/2026 sau hai lượt trận đầu tiên toàn thắng.