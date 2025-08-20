Cuồng phong hiếm gặp đổ bộ như tận thế, du khách bỏ chạy tán loạn

Đỗ An| 20/08/2025 19:48

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều khu nghỉ dưỡng biển ở phía nam Granada vừa hứng chịu “bão nhiệt” kèm cuồng phong, khiến nhiều du khách hoảng loạn.

Truyền thông địa phương đưa tin, chiều tối 18/8, một hiện tượng hiếm gặp – thường được gọi là “bão Satan” – bất ngờ xảy ra tại các khu nghỉ dưỡng biển Motril và Almuñécar, thuộc Costa Tropical, phía nam Granada.

haoawt4j 720.jpg
Ảnh: SPX

Hình ảnh nhân chứng ghi lại cho thấy bầu trời đột ngột tối sầm, bụi cát mù mịt, cây cối nghiêng ngả, trong khi du khách bỏ chạy tán loạn.

57tiykfgh.jpg
Ít nhất 5 du khách đã được lực lượng chức năng cứu sống sau khi bị gió cuốn ra biển. Ảnh: SPX

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ai cũng hoảng loạn. Ghế, ô che, thậm chí thùng rác đều bị gió thổi bay xuống biển. Không khí nóng hầm hập như từ sa mạc ập tới, nhiều người la hét, có người ngất xỉu vì quá sợ hãi”, Laura Bueno – nữ du khách có mặt ở Motril – kể lại.

Ảnh: SPX

Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha (AEMET), đây là một dạng “bão nhiệt”, xảy ra khi nhiệt độ trong khí quyển bất ngờ tăng vọt trong một vùng hẹp, kèm theo gió mạnh và lốc xoáy. Thời điểm đó, nhiệt độ ở khu vực bị ảnh hưởng lên tới 40°C, gió giật đạt tốc độ khoảng 85 km/h.

Thị trưởng Motril, bà Luisa García Chamorro, ngay lập tức cảnh báo người dân và du khách tuyệt đối không ra ngoài cho đến khi tình hình ổn định.

Hiện tượng tương tự từng được ghi nhận tại Kopperl, Texas (Mỹ) năm 1960, khi nhiệt độ đột ngột tăng tới 60°C kèm cuồng phong, khiến người dân khi đó miêu tả cảm giác như “tận thế”.

﻿

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/cuong-phong-hiem-gap-do-bo-nhu-tan-the-du-khach-bo-chay-tan-loan-2434100.html
