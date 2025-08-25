Cuồng phong bão số 5 đang cách Nghệ An - Quảng Trị 200km

Suốt từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, 25-8, bão số 5 (cơn bão Kajiki) không có dấu hiệu suy yếu. Cường độ bão vẫn giữ ổn định ở cấp 14, giật cấp 17 với sức gió mạnh nhất 150–166 km/h.

Lúc 4 giờ sáng, tâm bão đang cách Nghệ An ~220km, Hà Tĩnh ~200km, Bắc Quảng Trị ~180km. Vị trí cụ thể ở 18,3°N – 107,7°E, đang ở trong Vịnh Bắc Bộ. Bão vẫn đang di chuyển khá nhanh theo hướng Tây, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều trạm quan trắc của khí tượng thuỷ văn đã ghi nhận gió mạnh. Ở Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 6, giật 9; Bãi Cháy cấp 6, giật 8; Hòn Ngư cấp 7, giật 8; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 5.

Dự báo từ trưa đến chiều nay, bão số 5 sẽ vào đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị.