Cường Đô La tay lái siêu xe nhưng đầu thò ra tắm nắng

Clip: Cường Đô La vừa lái xe vừa "tắm nắng".

Clip khiến nhiều người thích thú, hóm hỉnh khuyên Đàm Thu Trang nên dắt ông xã đi... tắm biển nguyên ngày để bù lại vitamin D.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số dân mạng cũng bày tỏ sự hoang mang với phong cách "tổ lái" của nam doanh nhân. Dù biết "vui là chính" song việc lái xe như vậy cũng khá nguy hiểm. Họ còn khuyên Cường Đô La đeo khẩu trang, bởi dịch bệnh vẫn căng thẳng.