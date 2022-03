Cưỡng chế thu hồi gần 10 nghìn m2 đất ở khu đô thị đẹp nhất nhì Hải Phòng

Đến năm 2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng buộc phải ra thông báo chấm dứt hoạt động của dự án do Công ty Duy Hưng làm chủ đầu tư, do nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn hoãn tiến độ theo quy định.

Tuy nhiên, thời hạn sử dụng đất thêm 24 tháng đã hết mà công ty này cũng không có báo cáo cũng như không gửi hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ những căn cứ trên, tháng 9/2021, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất 9.165 m2 của Công ty Duy Hưng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải An đã ban hành và gửi các văn bản yêu cầu Công ty Duy Hưng di chuyển toàn bộ tài sản, bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng công ty này không chấp hành, không đến dự buổi làm việc tuyên tuyền, vận động do UBND quận Hải An mời mà không có lý do.

Theo kế hoạch, UBND quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi khu đất trên vào ngày 15/3.