Cuốn sách kể tội Britney Spears

Chồng cũ tố Britney Spears ngoại tình

Theo kế hoạch, cuốn hồi ký You Thought You Knew của Kevin Federline lên kệ vào ngày 21/10 tới. Tuy nhiên, nó đang gây xôn xao truyền thông quốc tế khi một số nội dung trong sách được hé lộ, chủ yếu liên quan đến cuộc hôn nhân giữa anh và “Công chúa nhạc pop” Britney Spears.

Kevin Federline là chồng thứ 2 của Britney Spears. Cô gặp nam vũ công sinh năm 1978 tại câu lạc bộ Joseph's ở Hollywood vào mùa hè 2004. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau. Ba tháng sau đó, họ kết hôn tại nhà riêng ở Studio City, California. Họ có với nhau hai con trai Sean (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi).

Năm 2007, hai người ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con. Federline giành được chiến thắng, Britney phải trợ cấp cho chồng cũ và hai con trai.

Federline tố Britney ngoại tình với nữ vũ công Teresa Espinosa. Ảnh: KMazur/Getty Images.

Trong đoạn trích từ cuốn hồi ký mà Us Weekly có được, Federline tuyên bố Britney ngoại tình trong thời gian hai người hẹn hò và “kẻ thứ ba” là nữ.

Nam DJ nhớ về chuyến đi chơi cùng Britney và ê kíp chuyến lưu diễn Onyx Hotel Tour ở Amsterdam (Hà Lan) vào năm 2004. Thời điểm đó, hai người mới xác định mối quan hệ được khoảng một tháng. Chuyến đó có Teresa Espinosa, nữ vũ công giới thiệu Federline làm quen Britney trước đó.

Sau khi trở về phòng khách sạn, giọng ca Baby One More Time có việc ra ngoài và nói với bạn trai sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi qua mà Federline không thấy người yêu trở về, nên quyết định đi tìm.

“Khi đi ngang qua một căn phòng, tôi liếc nhìn vào trong và sững người. Cô ấy ở đó. Theresa đang ngồi trên mép giường. Hôn nhau say đắm”, Federline kể.

Theo nam vũ công, Britney và Theresa đều nhìn thấy anh ngay lúc đó. Tức giận vì bị phản bội, Federline được cho là tức tốc trở về phòng khách sạn thu dọn hành lý để về nước.