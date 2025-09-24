Cuốn hồi ký tiết lộ góc khuất hôn nhân của Michael Jackson

Ông ăn chả, bà ăn nem

Ngày 23/9, cuốn hồi ký của Priscilla Presley (80 tuổi), có tiêu đề là Softly, As I Leave You: Life After Elvis (tạm dịch là Nhẹ nhàng, khi em rời xa anh: Cuộc sống sau Elvis), ra mắt trong sự mong đợi từ độc giả. Cuốn sách hé lộ nhiều góc khuất liên quan đến cuộc hôn nhân giữa bà với người đàn ông mà mọi phụ nữ khao khát, Elvis Presley, cũng như quá trình nuôi dạy con gái nổi loạn của họ.

Theo đoạn trích đăng trên Page Six, Elvis và Priscilla gặp nhau khi bà mới 14 tuổi còn ông 24, lúc đó đang phục vụ trong quân đội Mỹ tại Đức. Họ kết hôn năm 1967 ở Las Vegas. Chỉ vài tuần sau, bà phát hiện mang thai.

Priscilla là người vợ đầu tiên và duy nhất của Elvis Presley. Họ có với nhau một con gái.

Priscilla chia sẻ vào thời điểm tổ chức đám cưới, bà thấy phấn khích vì cuối cùng có thể công khai chuyện tình cảm với người tình trong mộng của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngọt ngào không kéo dài do Priscilla phát hiện mang thai. Theo nữ diễn viên, cả bà lẫn Elvis đều chưa sẵn sàng có con. Họ sống trong lo lắng suốt nhiều tuần.

Trong khi Priscilla nghĩ đến khả năng sảy thai, Elvis hỏi thẳng vợ có muốn phá bỏ đứa bé không, còn nhấn mạnh ủng hộ quyết định của bà. Priscilla bật khóc và khẳng định: “Không! Chúng ta không thể làm thế. Đây là con của chúng ta!”.

Dù còn hoang mang về tâm lý, bản năng làm cha mẹ giúp họ ngay lập tức cảm nhận được tình yêu dành cho con ngay khi Lisa Marie chào đời tháng 2/1968.

Điều Priscilla không ngờ con gái chào đời lại là khởi đầu cho sự kết thúc cuộc hôn nhân của bà và người chồng nổi tiếng.

"Elvis mất hứng thú với tôi sau khi Lisa chào đời... Anh ấy không cảm thấy cần phải giải thích với tôi về mối quan hệ giữa anh ấy với những người phụ nữ khác. Tôi phải tin tưởng anh ấy và bỏ qua mọi điều tôi nghe được", bà viết.

Trong cuộc phỏng vấn với Today ngày 22/9, Priscilla chia sẻ về sự không chung thủy của chồng trong hôn nhân.

Priscilla kể họ có ngôi nhà thứ 2 ở Palm Springs, California, Mỹ. Bà thường đến đó mỗi khi chồng làm việc ở Vegas. Tại đó, bà phát hiện nhiều lá thư phụ nữ gửi cho chồng mình và nội dung trong đó khiến bà không thể chấp nhận.

“Họ thường đến nhà Elvis vào cuối tuần. Đó là cuộc sống khác... Anh ấy vẫn là người chồng tốt, nhưng giữa chúng tôi có quá đông người”, bà kể.