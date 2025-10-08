Cuối tuần đưa nhau đi trốn ở bãi Nước Ngọt

Nằm trong vùng biển Tứ Bình, thuộc vườn quốc gia Núi Chúa, bãi Nước Ngọt được xem như thiên đường ẩn mình ở Ninh Thuận cũ nay là Khánh Hòa bởi bãi cát trắng mịn và nước biển trong vắt thấy đáy. Vị trí của bãi Nước Ngọt tuyệt đẹp với ba phía là núi bao bọc xung quanh, bên cạnh còn có một dòng suối Nước Ngọt chảy róc rách quanh năm không bao giờ cạn.

Bãi Nước Ngọt nằm ở vị trí khuất vào trong đất liền, ba bên được bao bọc bởi những dãy núi cao hùng vĩ. Ảnh: Dân Việt

Bãi Nước Ngọt nằm ở vị trí khuất vào trong đất liền, ba bên được bao bọc bởi những dãy núi cao hùng vĩ. Nhờ vậy mà quanh năm ở đây sóng êm, biển lặng và kín gió, du khách có thể đi xe máy tới đây vi vu vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ rảnh rỗi. Dừng chân tại Bãi Nước Ngọt, du khách không chỉ có cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp, tận hưởng bầu không khí trong lành mà còn có thể cắm trại trên biển trải nghiệm cảm giác sớm thức dậy ở một nơi xa thú vị.

Đến với bãi Nước Ngọt , mỗi du khách sẽ có những trải nghiệm riêng. Nhưng rồi ai cũng mê mẩn trước không khí trong trẻo, khoáng đạt hòa cùng mùi biển mằn mặn, bao nhiêu áp lực, mệt nhoài cuộc sống gần như bị bỏ lại phía sau. Trước mắt du khách sẽ chỉ còn là đại dương mênh mông, xanh biếc hút tầm mắt.