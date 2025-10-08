Cuối tuần đưa nhau đi trốn ở bãi Nước Ngọt

Nằm trong vùng biển Tứ Bình, thuộc vườn quốc gia Núi Chúa, bãi Nước Ngọt được xem như thiên đường ẩn mình ở Ninh Thuận cũ nay là Khánh Hòa bởi bãi cát trắng mịn và nước biển trong vắt thấy đáy. Vị trí của bãi Nước Ngọt tuyệt đẹp với ba phía là núi bao bọc xung quanh, bên cạnh còn có một dòng suối Nước Ngọt chảy róc rách quanh năm không bao giờ cạn.
Bãi Nước Ngọt nằm ở vị trí khuất vào trong đất liền, ba bên được bao bọc bởi những dãy núi cao hùng vĩ. Nhờ vậy mà quanh năm ở đây sóng êm, biển lặng và kín gió, du khách có thể đi xe máy tới đây vi vu vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ rảnh rỗi. Dừng chân tại Bãi Nước Ngọt, du khách không chỉ có cơ hội thưởng ngoạn cảnh đẹp, tận hưởng bầu không khí trong lành mà còn có thể cắm trại trên biển trải nghiệm cảm giác sớm thức dậy ở một nơi xa thú vị.
Đến với bãi Nước Ngọt , mỗi du khách sẽ có những trải nghiệm riêng. Nhưng rồi ai cũng mê mẩn trước không khí trong trẻo, khoáng đạt hòa cùng mùi biển mằn mặn, bao nhiêu áp lực, mệt nhoài cuộc sống gần như bị bỏ lại phía sau. Trước mắt du khách sẽ chỉ còn là đại dương mênh mông, xanh biếc hút tầm mắt.
Bên cạnh việc thả mình vào dòng nước mát trong vắt, cảm nhận sự thư giãn thì du khách còn có thể có các hoạt động khác như cắm trại, dựng lều qua đêm hay đốt lửa tổ chức BBQ, vừa thưởng thức món ăn ngon cùng ly rượu cay nồng vừa đánh đàn vừa ca hát bên bạn bè, gia đình, thưởng thức các món hải sản tươi ngon, do chính cư dân địa phương đánh bắt và chế biến ngay gần đó.
Ngoài ra, du khách đến Bãi Nước Ngọt vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn hay cắm trại để đón bình minh trên biển vào sáng hôm sau. Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất để ngắm cảnh mặt trời thức dậy trên biển. Dừng chân trên bãi Nước Ngọt , du khách có thể chiêm ngưỡng cả 2 thời khắc lãng mạn và đẹp nhất trong ngày.
Bãi Nước Ngọt vẫn còn là điểm đến mới mẻ với nhiều người. Không quá nhiều du khách biết đến và cũng rất ít các dịch vụ du lịch ở đây. Có lẽ vì thế mà bãi biển vẫn giữ trọn nét đẹp trong lành, hoang sơ và thuần khiết.
Với đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, bãi Nước Ngọt ngập tràn nắng và gió quanh năm, rất thuận lợi cho việc du lịch. Mặc dù có những cơn mưa bất chợt vào khoảng tháng 9 đến tháng 11, nhưng sự chênh lệch thời tiết không quá lớn nên bạn có thể đến đây bất kỳ lúc nào.
Nếu muốn hòa mình vào không khí lễ hội, bạn nên ghé thăm bãi Nước Ngọt vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 10. Đây là thời điểm người Chăm tổ chức lễ hội Kate – một trong những lễ hội lớn nhất trong năm.
Chuẩn bị gì khi đến bãi Nước Ngọt?
Để có một chuyến đi trọn vẹn, bạn hãy chuẩn bị một số vật dụng cần thiết:
Khi đi biển: Áo khoác chống nắng, kính râm, mũ rộng vành, kem chống nắng và xịt côn trùng.
Khi cắm trại: Mang thêm chăn mỏng, đèn pin, nước uống và các vật dụng cá nhân khác.
Dù đi dạo biển hay cắm trại, hãy luôn nhớ giữ gìn vệ sinh chung. Bãi Nước Ngọt nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, sạch sẽ. Vì vậy, hãy thu dọn rác thải và giữ gìn cảnh quan để nơi đây luôn giữ được nét đẹp tự nhiên vốn có.