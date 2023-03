Cuối tháng 3/2023, 4 con hóa giải điềm xui tiền về như nước

Người tuổi Mùi thời gian trước đây chịu ảnh hưởng của sao 'Hạ Căn' nên gặp không ít xui xẻo trong cuộc sống.

Cuối tháng 3/2023 do cung mệnh xuất hiện sao may mắn 'Ngọc Đường' nên vận may liên tiếp kéo đến. Tài lộc rộng mở, công việc kinh doanh hồng phát, chuyện tình cảm hôn nhân hạnh phúc ấm êm.