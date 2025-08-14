Cưới nhau 5 năm mới làm 'chuyện ấy' 4 lần, vợ bức bối đi tìm đáp án

Người ta thường nói: “Tình dục là phần không thể thiếu của hôn nhân”, hay “Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa” nhưng những điều ấy hoàn toàn không tồn tại trong cuộc hôn nhân của tôi.

Tôi kết hôn khi 32 tuổi, chồng 37 tuổi. Đến nay, chúng tôi đã sống chung 5 năm và có một bé trai 4 tuổi.

Kết hôn ở độ tuổi ấy, chúng tôi coi trọng sự phù hợp hơn là tình yêu. Chỉ cần đôi bên có công việc ổn định, 2 quê không quá xa, tính cách tương đồng đôi chút, là đủ. Cái cảm giác yêu đương mãnh liệt, chúng tôi đều đã trải qua trong những mối tình trước đó rồi.