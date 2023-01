Cưới nhau 30 năm toàn cãi vã, vừa cúng ông Táo xong, bố tôi đưa ngay tờ đơn ly hôn

Gia đình tôi vừa trải qua 24h thử thách đầy nghẹt thở. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ lần cãi vã suýt “toang” của bố mẹ mà mâu thuẫn bao năm cuối cùng đã hóa giải hết.

Bố mẹ tôi kết hôn đã hơn 3 thập kỷ. Tôi sinh ra đúng vào dịp tròn 1 năm ngày cưới, bố tôi mở tiệc to bao cả họ đến ăn mừng. Năm nào tổ chức sinh nhật tôi cũng được ăn 2 chiếc bánh kem. Nhưng hầu như lần nào tôi cũng lủi thủi ôm bánh về phòng một mình vì bố mẹ luôn cãi nhau sau bữa tiệc.

Lý do phụ huynh tôi “chiến tranh” thì vô cùng nhạt nhẽo. Ấy là do bố tôi uống say toàn lè nhè trêu mẹ. Hết khen mẹ xinh đẹp như tiên lại đòi tiền đi mua nước hoa với giày dép. Có bữa hứng lên bố còn cởi trần hát hò ầm ĩ trước sân. Mẹ tôi luôn mắng bố đến khi ông tỉnh rượu thì thôi.

Ngoài những lần như vậy ra thì họ còn cãi nhau quanh năm suốt tháng. 365 ngày chắc quá nửa thời gian chị em tôi phải đứng ra giúp bố mẹ giảng hòa. Mà buồn cười ở chỗ bố tôi rất nghiêm túc khi không say, còn mẹ tôi thì bình thường rất hay đùa cợt. Chỉ khi bố say xỉn 2 người mới đổi nết cho nhau. Nhưng kết cục vẫn là không ai chịu nhường nhịn ai cả.

Lâu dần thành tật xấu, mẹ tôi quyết ngủ riêng từ lúc tôi mới học lớp 9 cho bớt xích mích với chồng. 2 bậc thân sinh cũng mấy lần định bê nhau ra toà rồi đó. Nhưng vì “quện hơi” quá nên sợ thiếu nhau mất ngủ, kết cục chả ai dám kí đơn!

Vốn dĩ tôi đã quen chuyện nhà cửa ầm ĩ, biết bố mẹ chẳng dám bỏ nhau vì toàn cãi lặt vặt mà thôi. Lần nào mẹ dỗi lâu thì cùng lắm nửa tháng. Sau đó lại tung tăng đi du lịch với chồng như không hề có biến gì xảy ra. Ông bà nội toàn lắc đầu bảo bố mẹ tôi ấu trĩ. Hàng xóm thì chẹp miệng bảo ngày nào không thấy nhà tôi vẳng tiếng tranh cãi là cơm nước hôm í không ngon! Hay ho thế cơ chứ.

Tôi cũng chẳng hiểu sao họ khắc khẩu với nhau mà vẫn có thể ở cùng nhau cho đến tận bây giờ. Có lẽ bố mẹ tôi hiểu rõ về nhau nên chịu đựng được hết. Song, từ lúc bố tôi về hưu cách đây 1 năm thì tần suất “chiến tranh lạnh” tăng lên gấp bội.