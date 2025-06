Cuối ngày 24-6, giá vàng bất ngờ rớt thẳng đứng

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về sâu ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Cuối ngày 24-6, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm về 117,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra, giảm 200.000 đồng so với buổi sáng. Giá vàng miếng giảm sau nhiều ngày liên tục bất động.

Sau 3 ngày ổn định, giá vàng trong nước đi xuống, nhưng tốc độ giảm nhỏ giọt so với đà lao dốc mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay rớt thẳng đứng xuống còn 3.318 USD/ounce, mất khoảng 30 USD/ounce so với buổi sáng và rớt tổng cộng tới 50 USD/ounce so với hôm qua.